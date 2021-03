RAS Reinhardt Maschinenbau und Pivatic: gemeinsame Stanz-Biegelinien

Anzeige

Die RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH und Pivatic Oy geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Als Stand-alone-Blechbearbeitungsanlagen sind die Leistungsfähigkeit der RAS-Biegezentren und der Pivatic-Stanzanlagen am Markt seit Jahrzehnten bekannt und etabliert. In der projektbezogenen Zusammenarbeit bringen die beiden Unternehmen Ihr Know-how beim Stanzen und Biegen ein und bieten als gemeinsame Lösung Stanz-Biegelinien an.

Stanzen und Biegen in einer Fertigungslinie

Bei der Pivatic-RAS-Lösung sind zwei Blechbearbeitungstechnologien in einer einzigen Fertigungslinie integriert: Stanzen durch Pivatic – Biegen durch RAS. Im Vergleich zu anderen Systemen bewegt sich das Material nur einmal durch die Pivatic-Stanzmaschine. Das Ergebnis ist ein gestanztes Teil, das schneller als bei jeder anderen flexiblen Stanzlösung produziert wird.

Diese Stanzgeschwindigkeit in Kombination mit der Biegegeschwindigkeit und Flexibilität des RAS-Biegezentrums führt zu einer automatisierten Fertigungslösung, die sich durch niedrige Zykluszeiten, hohe Produktivität, geringen Logistik- und Handhabungsaufwand, hohe Gestaltungsfreiheit bei der Teilekonstruktion und niedrige Kosten pro Teil auszeichnet.

Integrierte Linie benötigt nur minimale Hallenfläche

Die integrierte Linie ist sehr kompakt und benötigt nur eine minimale Hallenfläche. Aufgrund der Flexibilität beider Technologien eignet sich diese modulare Linie sowohl für große Fertigungslose wie auch für kleine Mengen bis hin zu Stückzahl 1.

Der Stanzvorgang kann von Tafelblech oder vom Coil beginnen. Das RAS-Biegemodul kann aus einem der drei Biegezentren mit maximalen Arbeitslängen von 2160, 2560 und 3060 mm bestehen. Zusätzliche Längs- und Querteilscheren liefern präzise Zuschnitte für den Biegevorgang. Nach dem Biegen können die gefertigten Paneele in Folgelinien weitergeleitet oder automatisch abgestapelt werden.

Technologie erfüllt den Industriestandard 4.0

Eine Leitsystem-Software organisiert die Datenkommunikation zu den Komponenten der Fertigungslinie, sendet Informationen an ein ERP-System und erstellt Statistikdaten. Moderne Technologie erfüllt den Industriestandard 4.0. Auch die Programmierung der Stanz- und Biegeabläufe ausgehend von 3D- und 2D-CAD-Zeichnungen kann automatisch erfolgen.

Die Liste an Nutzenaspekten der Fertigungsanlage ist lang. Die direkte Verkettung der beiden Prozesse verringert den Logistikaufwand und verbessert den Materialfluss, was sich speziell bei großen Bauteilen mit geringen Stückzahlen wirtschaftlich niederschlägt. Durch die Verkettung entsteht nach einem Durchlauf immer ein fertiges Biegeprodukt und es häuft sich kein Bestand an halbfertigen Erzeugnissen zwischen Stanzen und Biegen an. Die automatisierten Prozesse reduzieren menschliche Eingriffe und mögliche Fehler oder Beschädigungen beim Handling.

Zeitlich synchronisierte Abläufe erhöhen Durchsatz und Effizienz

Die zeitlich weitgehend synchronisierten Abläufe beim Stanzen und Biegen erhöhen den Durchsatz und die Effizienz, was letztlich auch zu sinkenden Teilekosten führt. Da beim Stanzen bis zu 120 Stanzwerkzeuge gleichzeitig im Zugriff sind, fallen keine Wechselzeiten an. Auch das Entsorgen von Restgittern wird bei diesem Vorgehen eliminiert.

Am RAS-Biegezentrum werden die gestanzten Platinen bei Bedarf automatisch gewendet und anschließend beladen, ausgerichtet, positioniert, gebogen und entladen. Ein automatisches Rüsten der Werkzeuge und ein Biegen nach oben und unten, ohne Wenden des Teils, sind dabei selbstverständlich. Die automatischen Biegefolgen sorgen für hohe Präzision und Wiederholbarkeit, die sich auch für das Laserschweißen eignet. Biegen ohne eine Oberflächenbeschädigung des Materials und ohne einen Verschleiß der Werkzeuge sind speziell bei Edelstahlanwendungen herausragende Eigenschaften. (bec)

Kontakt:

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH

Richard-Wagner-Straße 4–10

71065 Sindelfingen

Tel.: +49 7031 863–0

E-Mail: sales@ras-online.de

Website: www.ras-online.de

Pivatic Oy

Varastokatu 8

05800 Hyvinkää

Finnland

Tel.: +358 19 427-4000

E-Mail: info@pivatic.com

Website: www.pivatic.com