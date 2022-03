Robert Habeck ist Schirmherr der Leichtbau-Messe LightCon

Bundeswirtschafts- und Klimaminister Dr. Robert Habeck übernimmt die Schirmherrschaft der neuen Leichtbau-Messe LightCon, die zur Premiere am 1. und 2. Juni parallel zur Hannover Messe 2022 stattfindet. Ein Signal der Politik für die Bedeutung des Leichtbaus.

Unmittelbar nach dem „Lightweighting Summit“ am 31. Mai eröffnet die schon mehrfach verschobene Leichtbau-Messe LightCon an zwei Messetagen ihre Pforten – zugänglich auch für die Besucher der Hannover Messe (und umgekehrt). Neben dem Lightweighting Summit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) steht damit in Hannover eine weitere hochkarätige Leichtbau-Veranstaltung auf dem Programm.

Leichtbau auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

Die eigenständig durchgeführte Kongressmesse präsentiert hybride und nachhaltige Leichtbaulösungen technologie- und materialübergreifend. Mit dem diesjährigen Konferenz-Motto „Lightweight Design on the Path to Circular Economy“ stellt die LightCon die globalen Herausforderungen Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie die Verringerung von CO 2 -Emissionen in den Fokus. Die LightCon wendet sich an alle Anwenderbranchen des Leichtbaus und verbindet die Aspekte Material, Prozess, Funktion und Design. Gleichzeitig zeigt sie mit ihrem Programm die große Vielfalt des Leichtbaus auf.

„Die LightCon leistet einen wichtigen Beitrag für eine Zukunftstechnologie“

— Dr. Robert Habeck, Bundeswirtschafts- und Klimaminister —

„Auf diese Weise leistet die LightCon 2022 einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung einer starken Zukunftstechnologie sowie des Innovationsstandortes Deutschland“, betont Habeck. „Die stetige Entwicklung innovativer Leichtbaulösungen sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland und schafft neue Arbeitsplätze.“

„Die LightCon stellt eine Schlüsseltechnologie mit hoher Innovationskraft in den Mittelpunkt“, betont auch Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG. Als Schlüsseltechnologie sei sie nicht nur ökonomisch hoch effizient, sondern spare darüber hinaus Ressourcen, reduziere Emissionen und schütze das Klima. „Deshalb freuen wir uns besonders, dass Dr. Robert Habeck in seiner Funktion als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz die Schirmherrschaft der LightCon übernommen hat.“

Großes Netzwerk – Composites United ist Mitbegründer

Mitgründer und Partner der LightCon ist Composites United, eines der weltweit größten Netzwerke für faserbasierten multimaterialen Leichtbau. Dr. Gunnar Merz, Hauptgeschäftsführer von Composites United zeigte sich hoch erfreut über den Schritt des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: „Die Übernahme der LightCon-Schirmherrschaft unterstreicht das hohe Potenzial des Leichtbaus und dessen Chance, einen signifikanten Beitrag zu einer positiven CO 2 -Bilanz zu leisten.“ Der materialübergreifende Ansatz der LightCon sei dabei besonders spannend, weil er für seine Besucher „technisch bestmögliche Lösungen bei optimierter Wirtschaftlichkeit“ in Aussicht stelle. (os)

www.lightcon.info.