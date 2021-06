Sandvik Coromant Center in Renningen als „Green Building“ eröffnet

Anzeige

Am 22. Juni 2021 wurde das neue Sandvik Coromant Center in Renningen per Live-Streaming-Event offiziell eröffnet. Sandvik Coromant Präsidentin Helen Blomqvist und Josse Coudré, General Manager Sales Area Central Europe, führten durch die Veranstaltung. Während eines virtuellen Rundgangs und Live-Interviews konnten sich die teilnehmenden Gäste von den Möglichkeiten überzeugen, die der neue Innovations- und Knowledge-Hub bietet.

„Es ist eine einzigartige Umgebung in unmittelbarer Nähe zu vielen unserer Kunden: Das Sandvik Coromant Center in Kombination mit der Produktion ermöglicht es uns, alle unsere Stärken auszuspielen und gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen zu entwickeln, sei es in der Bearbeitung, in Planung und Design oder in der Produktionslogistik“, zeigt sich Peter Stadlbauer, Sales Director Germany, Switzerland and Austria, begeistert.

Raum für Innovationen und Zusammenarbeit

Der 4.000 m² große Bau umfasst ein Trainingscenter, Schulungsräume, einen die dortige Fertigung erweiternden Produktionsbereich sowie rund 50 Büroarbeitsplätze. Das Umfeld bietet somit laut Sandvik Coromant genügend Raum für Kommunikation und Interaktion, Live-Produktvorführungen, Präsenz-Schulungen und digitale Trainings. Neben einem Auditorium, einem integrierten Showroom und modernsten Werkzeugmaschinen beherbergt das neue Sandvik Coromant Center ein Digital-Live-Machining-System für die Übertragung von Schulungen und Bearbeitungsdemonstrationen, welches die Zusammenarbeit mit dem globalen Unternehmensnetzwerk in Echtzeit unterstützt.

„Im neuen Sandvik Coromant Center tauchen unsere Kunden in ein hochmodernes Sandvik-Coromant-Erlebnis ein“, erklärt Josse Coudré. „Sie können hier zum ersten Mal neue Arbeitsweisen erkunden und werden von uns bei der Entwicklung neuer Fertigungslösungen unterstützt. Auf diese Weise helfen die Sandvik Coromant Center dabei, die Zukunft der Fertigung gemeinsam zu gestalten.“

Auch Helen Blomqvist unterstreicht das Potenzial der Sandvik Coromant Center: „Mit der Investition in das Renninger Sandvik Coromant Center geht es nicht nur um Innovation, sondern auch darum, auf dem Erfolg bereits bestehender Standorte auf der ganzen Welt aufzubauen und eine standortübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Ich bin fest davon überzeugt, dass Renningen ein digitaler Knotenpunkt werden kann, der die Expertenposition von Sandvik Coromant weiter stärkt und gleichzeitig unseren Kunden hilft, ebenfalls zu Innovatoren zu werden.“

Drei Investitionen in Innovation

Sandvik Coromant war nach eigenen Angaben das erste Unternehmen in der metallbearbeitenden Industrie, das fortschrittliche „Excellence Labs“ eingerichtet hat. Als Teil seiner Investitionen in die Verbesserung der Kundenerfahrung und des Wissensaustausches hat das Unternehmen im Juni insgesamt drei neue Sandvik Coromant Center eröffnet. Neben Renningen wurden auch die Zentren in Mailand und Istanbul in Betrieb genommen.

„Derzeit gibt es 17 Sandvik Coromant Center in Europa, Amerika und Asien. Als Drehscheibe für Wissenstransfer, Technologieentwicklung und Zusammenarbeit sind sie ein einzigartiger Teil des Sandvik Coromant Erlebnisses – sie geben unseren Kunden die Möglichkeit, außergewöhnliche Erfahrungen zu machen und Grenzen entscheidend zu verschieben“, resümiert Björn Roodzant, Vice President of Marketing and Communication.

Nachhaltige Bauweise

Weil Sandvik Coromant auch im Bereich Nachhaltigkeit ein Vorreiter seien möchte, wurde das Sandvik Coromant Center in Renningen von Anfang an als „Green Building“ konzipiert: mit maximaler Energie- und Ressourceneffizienz beim Bau und im Betrieb, die unter anderem durch umfassendes Recycling, moderne Dämm-, Heiz- und Klimatechnik sowie intelligente Gebäudeautomation erreicht wird. (ys)

Kontakt:

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Sandvik Coromant

Heerdter Landstraße 243

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 / 50 27 0

Mail: support.coromant@sandvik.com

www.sandvik.coromant.com