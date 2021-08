Neue Partnerschaft zwischen Sandvik Coromant und HCL Technologies

Anzeige

Sandvik Coromant hat eine neue Partnerschaft mit dem globalen Technologieunternehmen HCL Technologies bekannt gegeben. Ziel ist die Integration des PrimeTurning Bearbeitungsverfahrens in die CAMWorks Software, wodurch Anwender Drehprozesse effizient und sicher planen sowie die Produktivität erhöhen können.

PrimeTurning Verfahren

Das PrimeTurning Verfahren und die unterstützenden Werkzeugen bieten die erste branchenweite Lösung zum Drehen in alle Richtungen. Im Gegensatz zu konventionellen Drehbearbeitungen, die seit Jahrzehnten nicht mehr weiterentwickelt wurden, können Fertigungsunternehmen mit PrimeTurning Längs- (sowohl vor- als auch rückwärts), Plan- und Profildrehbearbeitungen mit nur einem Werkzeug durchführen.

Durch den Einsatz der zwei innovativen und vielseitig einsetzbaren Werkzeuge CoroTurn Prime Typ-A und Typ-B verbessert PrimeTurning im Vergleich zum konventionellen Drehen nachweislich die Effizienz und die Produktivität.

Automatisierungswerkzeugen optimieren CNC-Code

HCL stellt IT-Services für verschiedene Industriesektoren bereit und bietet eine Reihe von Produktlösungen wie die CAM-Software CAMWorks an. Die Feature-basierte Software hilft, die Produktivität mit anpassungsfähigen Automatisierungswerkzeugen zu steigern und den CNC-Code für eine einfache Implementierung zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt sie Anwender dabei, die richtigen Parameter und Variablen einzurichten, um den maximalen Output generieren zu können.

CAMWorks ermöglicht eine assoziative Bearbeitung, die sicherstellt, dass Designänderungen immer im Werkzeugweg berücksichtigt werden. Es beseitigt zudem die sonst üblichen Zeitbeschränkungen bei Dateiübertragungen und gibt Anwendern die Möglichkeit, mit mehreren Plattformen zu arbeiten.

Effizienz steigern

„Die neue Partnerschaft bedeutet, dass gemeinsame Kunden die Vorteile unserer Technologie über einen integrierten Kanal nutzen können, der die Programmierung von Bearbeitungsprozessen effizienter und einfacher macht. So kann PrimeTurning beispielsweise eine 50 %ige Produktivitätssteigerung, die Flexibilität von Drehbearbeitungen in alle Richtungen und eine höhere Maschinenauslastung durch geringere Zeitaufwände bei Einrichten und Werkzeugwechsel bieten“, so Marko Stugbäck, Produktmanager für Digital Machining Business bei Sandvik Coromant, „CAMWorks ist nicht nur für Zerspanungsprozesse wie das Drehen wichtig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Anpassung des gesamten Fertigungssektors an Industrie 4.0. Mit unserer Partnerschaft wollen wir Endanwendern einen Mehrwert bieten und sie mit den Werkzeugen ausstatten, die sie für die Fertigung in einer digitalisierten Welt benötigen.“ (bt)

https://www.sandvik.coromant.com/primeturning

https://camworks.com/

Kontakt

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Sandvik Coromant

Heerdter Landstraße 243

40549 Düsseldorf

Tel.: +49 211 5027-0

www.sandvik.coromant.com/de-de