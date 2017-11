Schaeffler investiert in ein neues Montage- und Verpackungszentrum

Anzeige

Der Vorstand der Schaeffler AG hat beschlossen, 180 Mio. Euro für die Errichtung eines modernen Montage- und Verpackungszentrums, genannt „Aftermarket Kitting Operation“ (AKO), im Industriegebiet „Star Park“ in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt zu investieren. Auf einer Grundfläche von mehr als 40 000 m² werden künftig automobile Ersatzteile und Reparaturlösungen, die Schaeffler für den Automotive Aftermarket vorhält, zusammengestellt und verpackt. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2019 geplant. Den Bau und den operativen Betrieb wird der Generalübernehmer und Dienstleister Neovia Logistics verantworten. In diesem Zuge sollen am Standort Halle rund 900 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ziel des neuen Montage- und Verpackungszentrums ist es, die Abläufe im Automotive Aftermarket weiter zu optimieren und die Lieferqualität nachhaltig zu erhöhen. Das neue Zentrum stellt den wichtigsten Versorgungspunkt für alle anderen europäischen Regionallager des Unternehmensbereichs dar. Parallel fungiert es als Regionallager für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von hier aus sollen Kunden von schnelleren Lieferungen profitieren. In dem neuen Montage- und Verpackungszentrum sollen über 40 000 unterschiedliche Artikel für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Traktoren kommissioniert, verpackt und versandt werden. Das Sortiment umfasst dabei Produkte für Kupplungs- und Ausrücksysteme, Motoren- und Getriebeanwendungen sowie Fahrwerksysteme.„Die Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland“, betont Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstandes der Schaeffler AG. „Als führender Technologiepartner unserer automobilen Kunden wollen wir uns mit der Investition zusätzliche Wettbewerbsvorteile erarbeiten.“

30. November 2017