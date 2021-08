Schaeffler stärkt sein Servicegeschäft mit dem Zukauf von Bega

Anzeige

Mit dem Zukauf von Bega International B.V., einem der Marktführer auf dem Gebiet der Herstellung von Spezialwerkzeugen für die Montage und Demontage von Wälzlagern, baut Schaeffler sein Service-Portfolio weiter aus. Der Anteilskauf- und Übertragungsvertrag über 100 % der Geschäftsanteile wurde am 28. Juli 2021 unterzeichnet.

Mit dem Zugriff auf die IIoT-Plattform von Schaeffler, die erstmals für die Überwachungslösung Schaeffler Optime geschaffen wurde, ergeben sich auch für die intelligenten Wartungswerkzeuge von Bega zukünftig neue Möglichkeiten.

Wartung und Überwachung von Wälzlagern aus einer Hand

Anwender profitieren, angefangen bei der Installation über die Überwachung und Wartung bis hin zur Reparatur eines Wälzlagers, von einem einheitlichen Nutzererlebnis, unter anderem dank einer gemeinsamen Benutzerschnittstelle. Kunden und Partner erhalten Lösungen und Dienstleistungen rund um die Wartung und Überwachung eines Wälzlagers aus einer Hand, der Umgang mit den verschiedenen Instandhaltungslösungen wird weiter vereinfacht.

„Die Vision für unser strategisches Geschäftsfeld Industrie 4.0 ist es, der bevorzugte Partner unserer Kunden für ‚predictive‘ und ‚prescriptive‘ Maintenance-Lösungen zu sein. Dank der Zusammenarbeit mit Bega ist es uns möglich, Kunden die führenden Servicelösungen für Lager und weitere Komponenten des Antriebsstrangs – in jeder Phase des Lebenszyklus – anzubieten,“ sagt Rauli Hantikainen, Leiter strategisches Geschäftsfeld Industrie 4.0. bei Schaeffler.

„Schaeffler und Bega werden dank der Kooperation zu einem der Top-Anbieter auf dem Markt für Instandhaltungslösungen. Gleichzeitig streben wir an, der innovativste Anbieter von Instandhaltungswerkzeugen zu werden“, sagt Henk van Essen, jetziger und zukünftiger Geschäftsführer von Bega.

Bega-Spezialwerkzeuge für Wälzlagermontage und -demontage

Das Unternehmen Bega mit Hauptsitz in Vaassen, Niederlande, wurde im Jahr 1978 gegründet. Bega ist Hersteller und Händler von Spezialwerkzeugen zur sicheren, kostengünstigen Montage und Demontage von Wälzlagern und weiteren Antriebskomponenten. Die Werkzeuge werden in Produktions- und Wartungsabteilungen in MRO- und OEM-Unternehmen eingesetzt. Bega exportiert in mehr als 60 Länder und bedient alle Arten von Industriezweigen, unter anderem mit Speziallösungen, beispielsweise in der Wind-, Eisenbahn-, Bergbau- und Stahlindustrie.

Ausbau des Servicegeschäfts als Teil der Roadmap 2025

Um der bevorzugte Technologiepartner seiner Kunden zu bleiben, entwickelt sich Schaeffler im Rahmen seiner Roadmap 2025 kontinuierlich weiter, um innovativer, agiler und effizienter zu werden. Teil der neuen strategischen Ausrichtung ist die künftige, noch stärkere Erweiterung des bisherigen Produkt- und Leistungsangebot um Services und Dienstleistungen. (bec)

