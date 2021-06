Second Life – Handelsplattform für Gebrauchtmaschinen von Wafios

Anzeige

Wafios stellt jetzt für gewerbliche Nutzer seiner Draht- und Rohrbearbeitungsmaschinen eine Handelsplattform für Gebrauchtmaschinen ins Netz. Auf dieser Plattform haben Kunden weltweit die Möglichkeit für ihre gebrauchten Wafios-Maschinen kostenlos Verkaufsinserate zu schalten.

Die Entscheidung für eine Wafios-Maschine bedeutet eine sichere, wertbeständige und damit langfristige Investition in die Zukunft. Bei entsprechender Pflege und Wartung ist diese geradezu sprichwörtlich und am Markt anerkannt. So können mit diesen Maschinen auch nach vielen Jahren Produktionszeit noch beträchtliche Restwertzahlungen erzielt werden. Für Wafios-Kunden ist dies insbesondere dann interessant, wenn sie ihren Maschinenpark auf aktuelle Produktionsmittel umstellen wollen oder für spezifische Aufträge neue Maschinen benötigen.

Gebrauchtmaschinenportal Second life für gewerbliche Nutzer

Das Gebrauchtmaschinenportal Second Life bietet gewerblichen Nutzern ab sofort eine Plattform, wo kostenlos Maschineninserate für Wafios-Maschinen ab dem Baujahr 1980 geschaltet werden können. Das Unternehmen aus Reutlingen stellt hierbei exklusiv die Plattform zur Verfügung, tritt aber nicht selbst als Mittler zwischen Käufer und Verkäufer in Erscheinung.

Um sicherzustellen, dass der Exklusivitätsanspruch der Marke gewährleistet ist und Fake-Inserate weitestgehend vermieden werden, benötigt der Inserent die 8-stellige Maschinennummer und muss sich registrieren. Die Inserenten verwalten ihre Anzeige selbst, können diese bearbeiten oder nach erfolgreichem Verkauf auch löschen.

Serviceanfragen mithilfe der 8-stelligen Maschinennummer

Als zusätzlichen Service bietet Wafios den Kunden mittels der 8-stelligen Maschinennummer die Möglichkeit, unverbindliche Serviceanfragen zu ihren Wafios-Maschinen zu stellen. Die Positionen reichen vom Service-Monteur, Online-Begutachtung, Maschinenbewertung, Retrofit, Maschinenhistorie, Reparatur, Betriebsanleitung, verfügbare Ersatzteil- und Werkzeuglisten bis hin zu Schaltplänen.

Anhand der Maschinennummer prüft der Kundendienst bei Wafios die Verfügbarkeit und Machbarkeit der jeweiligen Anfrage und verschickt dann ein unverbindliches Angebot.

Das neue Portal wurde im Responsive Design gestaltet und passt sich automatisch den jeweiligen Ausgabegeräten an – egal ob PC, Laptop oder Handy. Bei Fragen zum Portal Secondlife, zum Beispiel Unterstützung bei der Schaltung von Inseraten oder zur Maschinennummer, können User sich an das Service-Team unter +49 7121 146-274 wenden oder eine Mail an secondlife@wafios.de schicken. (bec)

Zum Gebrauchtmaschinenportal Second Life

Kontakt:

Wafios AG

Silberburgstraße 5

72764 Reutlingen

Tel.: +49 7121 146–0

E-Mail: sales@wafios.de

Website: www.wafios.com