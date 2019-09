Anzeige

Der Umsatz mit Smartphones in Deutschland steht vor einem neuen Rekord. Laut einer Prognose des Digitalverbands Bitkom werden 2019 in Deutschland mit Smartphones 11,9 Mrd. Euro eingenommen. Das entspricht einem Plus von 11 % gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2018. Die Zahl der verkauften Geräte bleibt mit 22,4 Mio. Smartphones auf hohem Niveau stabil (2018: 22,6 Mio.). Den Markt dominieren die sogenannten Phablets. Das sind Smartphones ab einer Display-Größe von 5,5-Zoll aufwärts. 18,4 Mio. verkaufte Geräte fallen in diese Kategorie. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen beruflicher und privater Nutzung gerade im hochpreisigen Segment zunehmend. Ein Smartphone, das tagsüber im Projektmanagement oder zur Erfassung von Kundendaten im Einsatz ist, wird zwischendurch zur Spielkonsole und abends zum Fernsehempfänger und Fotoalbum. Für Lehrer kann ein Smartphone ein Arbeitsmittel sein, für Schüler ein Bildungsmedium.

