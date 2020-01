Anzeige

Um die vom SMC Fuhrpark freigesetzten CO 2 -Emissionen zu kompensieren, unterstützt das Unternehmen ein Aufforstungsprojekt in Raunheim und pflanzt mehr als 4200 Eichen und Kiefern. „Unsere Fahrzeuge sind der größte Posten auf unserer CO 2 -Bilanz“, sagt Pascal Borusiak, Head of Business Processes bei SMC Deutschland. „Pro emittierter Tonne CO 2 im Geschäftsjahr 2018/2019 pflanzen wir deshalb im vierten Quartal 2019 am Mönchhofdreieck je eine Eiche und eine Kiefer.“

Nachhaltigkeit leben und natürliche Ressourcen schonen

Energieeffizienz und ressourcenschonendes Wirtschaften spielen bei dem Unternehmen bereits seit Langem eine Schlüsselrolle. Pascal Borusiak: „Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen, die Anlagen nicht nur sicherer und produktiver, sondern auch effizienter, langlebiger und damit nachhaltiger machen.“ Die Automatisierungsexperten wandten sich zur Auswahl eines für die Aufforstung geeigneten Geländes an die Revierleitung von HessenForst – ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und CO 2 -Reduktion.

2. Januar 2020