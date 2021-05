Kundenkontakt über Medientechnik

Anzeige

Mit einer Art interaktivem TV-Studio für die digitale Welt zeigt Spritzgießmaschinenhersteller Wittmann Battenfeld, wie er in Pandemie-Zeiten zukünftig verkaufen will – und ergänzend auch darüber hinaus. Dabei nimmt der Fachverkäufer den Kunden via Kopfkamera mit an die Anlage.

„Wittmann Interactive“ nennt sich die digitale Plattform, mit der die Wittmann Group künftig Partner und Kunden auch in kontaktarmen Zeiten bestmöglich erreichen will. Moderne Medientechnik ermöglicht die Online-Vorführung der Anlagen durch Spritzgieß-Spezialisten in Österreich und Deutschland.

Die Liveübertragungen erfolgen mittels Kopfkamera, wobei eine Interaktion mit dem Kunden via Streamingplattform ermöglicht wird. Mobile Licht- und Kameratechnik ergänzen die Kopfkamera. Dabei handelt es sich um steckerfertige Module mit Ausstattung für Licht, Ton und Videobild.

Hersteller „sendet“ live aus vier Standorten

Zur Einführung präsentierten Wittmann-Repräsentanten das System live aus vier Standorten der Gruppe mit ihren unterschiedlichen Produktschwerpunkten. Unter anderem stellten sie ein neu gestaltetes Technikum in Kottingbrunn vor. Damit demonstrierten sie, dass sich „Wittmann Interactive“ auch mobil für Web-Konferenzen direkt vorort an Spritzgießanlage nutzen lässt. Und schon jetzt ließ Michael Wittmann durchblicken, dass das Mediensystem zusätzlich während Messetagen als ergänzendes Tool zum Einsatz kommen könnte.

Ein Medientool auch für Schulungen und Maschinenabnahmen

Den Online-Termin mit dem Kunden betreut maßgeblich der jeweils zuständige Vertriebsmitarbeiter, erklärt das Unternehmen. Auf diese Weise lassen sich neben klassischen Kundenterminen auch Maschinenabnahmen, Technologiepräsentationen und Schulungen interaktiv durchführen – mit dem Geschäftspartner als Gegenüber am Bildschirm.

Rainer Weingraber, Geschäftsführer von Wittmann Battenfeld, zeigt sich davon überzeugt, mit der Medientechnik auch über die Zeit der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten hinaus ein Instrument zu haben, „das einen Mehrwert in der Vertriebsarbeit der Unternehmen“ bieten wird“.

„Wittmann 4.0“ wird interaktiv präsentiert und erläutert

Im neu gestalteten Technikum des Spritzgießmaschinenherstellers in Kottingbrunn stehen aktuell neun Anlagen in verschiedenen Bauarten und -größen und mit unterschiedlichen Anwendungstechnologien zur Vorführung bereit. Weitere gibt es an den Standorten Meinerzhagen und Nürnberg, unter anderem zur Demonstration der „Wittmann 4.0“-Technologie des Anbieters.

Und natürlich gibt es die Streamingmöglichkeiten auch vom Hauptsitz der Gruppe in Wien aus, die kürzlich von „Wittmann Kunststoffgeräte GmbH“ in die „Wittmann Technology GmbH“ umbenannt wurde, um der fortschreitenden Internationalisierung gerecht zu werden. Die Wiener zeigen ihren Kunden mithilfe der Medientechnik die Funktionen der neuesten Robotmodelle und Peripheriegeräte, die am Standort produziert und vertrieben werden. (os)

Kontakt:

Wittmann Battenfeld GmbH

Wiener Neustädter Straße 81

A-2542 Kottingbrunn

Tel.: +43 2252 404–0

www.wittmann-group.com