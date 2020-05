Laserbearbeitung: Strategische Partnerschaft für innovative Lösungen

Anzeige

In Kooperation mit dem strategischen Partner IPG Photonics will Bystronic die nächste Generation von Faserlasern entwickeln.

Die strategische Partnerschaft mit IPG Photonics stärke die eigene Innovationskraft, teilt Bystronic mit. Gemeinsam entwickeln die beiden Unternehmen die nächste Generation von Faserlasern. Darüber hinaus profitiert Bystronic von vorteilhaften Einkaufskonditionen und kann sich durch exklusive Serviceleistungen profilieren. Im Bereich Materialbearbeitung zählt der Schweizer Maschinenbauer zu den wichtigsten Kunden von IPG. Aus der reinen Lieferanten-Kundenbeziehung wurde inzwischen eine strategische Partnerschaft. „Das bietet uns die Möglichkeit, die Laserquellen unseren Bedürfnissen anzupassen und innovative Features für unsere Kunden zu entwickeln“, sagt Christoph Rüttimann, CTO und Mitglied der Gruppenleitung bei Bystronic.

So nahm in den letzten Jahren die Leistung der Faserlaser-Schneidmaschinen rasant zu. Seit zwei Jahren bietet Bystronic 12 kW-Laser für seine Anlagen an. Im kommenden Oktober wird mit 15 kW bereits die nächste Leistungsstufe lanciert.

Die Leistungssteigerungen der letzten Jahre brachten den Kunden laut Rüttimann eine höhere Produktivität und vor allem mehr Flexibilität. Dieser Kundennutzen lasse sich mit cleveren Features weiter steigern. „Die gemeinsamen Innovationen zeigen, dass wir mit IPG einen idealen Partner gefunden haben, um die Entwicklung von Faserlaser-Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben“, sagt Rüttimann.

Kontakt:

Bystronic Laser AG

Industriestraße 21

CH-3362 Niederönz

Schweiz

Tel.: +41 62 956 3333

info.laser@bystronic.com