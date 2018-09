STS Group wird Tier-1-Zulieferer

Anzeige

Mit dem Auftrag zur Lieferung eines Batteriedeckels für ein Elektrofahrzeugmodell wird die STS Group zum Tier-1-Zulieferer EV OEM in China. „Dieser Auftrag ist zum einen ein Durchbruch von STS China, um im Zukunftsmarkt für Elektromobilität nachhaltig Fuß zu fassen – mit dieser Order qualifizieren wir uns auch in diesem Bereich als Tier-1-Zulieferer. Zum anderen ist der Auftrag selber ein Statement: Ein Unternehmen aus einem Land mit großem Entwicklungspotenzial in Sachen E-Mobilität baut genau in diesem Bereich auf unsere Expertise – das bestärkt uns in unserer Arbeit sehr, da wir damit unsere Position in China stärken und gleichzeitig ein neues Einsatzfeld unserer Technologie erschließen“, erläutert Andreas Becker, CEO des Systemlieferanten für die Nutzfahrzeugindustrie.

16. September 2018

