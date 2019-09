Anzeige

Josia Langhart, der bei der Fritz Studer AG eine Ausbildung absolviert, hat bei den Berufsweltmeisterschaften vom 23. bis 26. August in Kazan (Russland) die Bronzemedaille gewonnen. Zusammen mit seinem Teamkollegen Raphael Furrer vom Ausbildungszentrum Mittelland hat er sich in der Sparte Mechatroniker hinter Taiwan und China die dritthöchste Auszeichnung sichern können. Während des Wettkampfs mussten die jungen Automatiker anhand von Plänen und Dokumentationen modulare Aufträge zu einer Anlage zusammenmontieren. Während die Konkurrenz oftmals an den Zeitvorgaben scheiterte, erledigte das Duo die gestellten Arbeiten mit Bravour. Die Schweizer haben sich auf diesen Wettkampf intensiv vorbereitet. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Arbeitgebern und der Stiftung SwissSkills.

18. September 2019