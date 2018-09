Toyota mit GF Machining im Rennen

Anzeige

| Toyota Racing Development (TRD) hat GF Machining Solutions zum offiziellen technischen Partner ernannt. Die Technologien von GF konnten bei TRD das Fertigen von Aluminium- und Gusseisen-Schlüsselkomponenten für die 800 PS starken Rennwagenmotoren beschleunigen, heißt es dazu in einer GF-Mitteilung.

Im kalifornischen Costa Mesa entwickeln und bauen rund 200 TRD-Mitarbeiter jährlich mehr als 300 Rennmotoren für Nascar-Teams, die Toyota Camrys in der Monster Energy Nascar Cup Series einsetzen. Insgesamt 38 Rennen stehen auf dem Jahresplan.

„TRD ist sehr gespannt, wie die Beziehung die Grenzen unserer On-Track-Performance verschieben wird“, wird Greg Ozmai zitiert, Group Vice President of Operations bei TRD. Die Zusammenarbeit begann 2014, als TRD eine vollautomatische Produktionszelle von GF in Betrieb nahm. „Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit GF Machining Solutions haben unsere Erwartungen übertroffen“, so Ozmai.

21. September 2018

