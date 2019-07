Anzeige

Der Blechbearbeitungs- und Laserspezialist Trumpf übernimmt mit Aixtooling einen Hersteller für Mikrooptiken aus Aachen und steigt beim Dresdener Lokalisierungs-Lösungsanbieter Zigpos ein.

Mit der Übernahme des Mikrooptikherstellers Aixtooling erweitert die gleichfalls in Aachen ansässige Trumpf-Tochter Ingeneric ihre Technologien für die Herstellung von Mikrooptiken. Das Spin-Off des Fraunhofer-IPT Aixtooling ist auf hochpräzise Presswerkzeuge für das Präzisionsblankpressen spezialisiert. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Optiken mit komplexen Geometrien, wie sie etwa in der Lasertechnik zum Einsatz kommen. Das Unternehmen beschäftigt knapp 40 Mitarbeiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit einer Beteiligung in Höhe von 25,1 % bei Zigpos will Trumpf die vernetzte Fertigung vorantreiben. Das Dresdener IT-Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und bietet unter anderem eine Lösung für statistische Auswertungen für das Indoor-Positionstracking an.

