Weidmüller steigert Umsatz

Anzeige

2018 erzielte Weidmüller mit Hauptsitz in Detmold einen Umsatz von 823 Mio. Euro. Getragen von einem sehr guten Marktumfeld entspricht dies einem Zuwachs von 11 % im Vergleich zum Vorjahr (Umsatz 2017: 740 Mio. Euro). Die Steigerung des Umsatzes verteilt sich dabei auf alle Regionen. „Wir haben in einem ereignisreichen Jahr ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum verwirklichen können“, zeigte sich Vorstandssprecher Jörg Timmermann erfreut. In Europa verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 7 %, auf dem asiatischen Markt wurde ein Wachstum von 9 % verbucht. Das größte Wachstum von knapp 50 % wurde in Amerika eingefahren.

18. April 2019