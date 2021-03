Dassault Systèmes lädt zur 3D Design Challenge ein

Anzeige

Zur Feier von Leonardo da Vinci, dessen Erfindergeist die Welt seit Jahrhunderten begeistert, widmet das 3DExperience Lab von Dassault Systèmes die neueste „3D Design Challenge“ dem Ziel, Leonardos Zeichnungen zum Leben zu erwecken. Hier sind Könner im virtuellen Raum gefragt. Die Aktion geschieht gemeinsam mit den Machern von „The Inventor“ – einem neuen Animationsfilm des Oscar-nominierten Autors Jim Capobianco über da Vinci – sowie dem Filmstudio Folia‧scope und dem Museum Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci.

Die Challenge lädt Interessierte dazu ein, ihre 3D-Kenntnisse unter Beweis zu stellen, indem sie eine Erfindung aus dem Skizzenbuch von da Vinci mithilfe der 3D-Anwendungen von Dassault Systèmes virtuell rekonstruieren. Diese digitalen Anwendungen unterstützen seit 40 Jahren die Konstruktion und das Engineering industrieller Innovationen.

Skizzen Leonardo da Vincis werden wahr

Die fünf Gewinner der Challenge werden daran bestimmt, in wie weit ihr 3D-Modell der Originalzeichnung gleicht, wie gut es die von Leonardo da Vinci skizzenhaft beabsichtigten Bewegungen umsetzt und wie einfach sich das Modell im 3D-Druckverfahren herstellen lässt. Jedem Gewinner wird eine 3D-gedruckte Version seines Modells ausgehändigt, kündigt Dassault Systèmes an. Zudem erhält er für ein Jahr den Zugang zur Anwendung xDesign.

Die prämierten Modelle werden zudem im Stop-Motion-Animationsfilm „The Inventor“ zu sehen sein. Der Film porträtiert das Leben Leonardo da Vincis in einer humorvollen und einfallsreichen Geschichte für die ganze Familie, gesprochen von Stephen Fry als Leonardo, Daisy Ridley als Prinzessin Marguerite de Navarre und Marion Cotillard als Louise de Savoy.

Challenge rein online in der Open Codex Community

Die „3D Design Challenge“ findet vom 12. Februar bis 15. April 2021 ausschließlich online in der Open Codex Community statt. Seit 2012 bringt diese Community Konstrukteure, Techniker, Hersteller, Enthusiasten, Studierende, Lehrende und viele weitere Menschen zusammen, die sich von der Vergangenheit inspirieren lassen: Sie wollen die virtuelle Welt dazu nutzen, Erfindergeist und Innovationen im Rahmen internationaler Wettbewerbe zu verbinden – etwa, um die Erfindungen Leonardos in 3D nachzubilden. Und so funktioniert es: Die Teilnehmer der „3D Design Challenge“ müssen einen der zehn in der Community aufgeführten Entwürfe auswählen und mithilfe von Catia-, Solidworks- oder xDesign-Anwendungen ein 3D-Arbeitsmodell der Zeichnung in Originalmaßen anfertigen.

3D-Designen, Erklären und Hochladen – fertig

Anschließend reichen sie ihren Beitrag zusammen mit einer Erklärung über die Funktionsweise der fertigen Konstruktion ein und laden das 3D-Modell in der Online-Community hoch. Dank der genannten Anwendungen auf der 3DExperience-Plattform von Dassault Systèmes können die User die Struktur, Mechanik und das gesamte System digital erstellen, testen und optimieren.

Im Sinne der Konzeption des 3DExperience Labs als virtueller Ort für kooperative und interdisziplinäre Zusammenarbeit werden die Teilnehmer ermutigt, während der gesamten Challenge mit anderen Konstrukteuren, Teilnehmern und Leonardo-Fans in der Community zu interagieren. (os)

