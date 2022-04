Yamazaki Mazak eröffnet Laser-Technologiezentrum in Mailand

Yamazaki Mazak veranstaltet vom 26. bis 28. Mai 2022 eine Eröffnungsveranstaltung zur Einweihung seines europäischen Laser-Technologiezentrums (ETC). Das Unternehmen eröffnet damit in Mailand, Italien, seinen neuen Hauptsitz für das europäische Lasergeschäft.

Yamazaki Mazak wurde vor mehr als einem Jahrhundert in Japan gegründet und ist ein führender Hersteller von Laser-Schneidanlagen. In seiner langen Geschichte hat das Unternehmen weltweit 10 Produktionsstätten und mehrere Vertriebsniederlassungen aufgebaut, davon 14 in Europa.

Die zunehmende Bedeutung der europäischen Niederlassungen sowie die Entwicklungen in der Laser-Schneidtechnologie haben letztendlich zur Schaffung eines eigenen Standorts geführt, dem europäischen Laser Technologiezentrum (ETC), neben der italienischen Niederlassung in Cerro Maggiore, in der Nähe von Mailand.

Das europäische Laser-Technologiezentrum

Die Eröffnung des Laser ETC findet vom 26. bis 28. Mai 2022 statt. Die neue Einrichtung verfügt über einen großen Ausstellungsraum, in dem eine Auswahl der Flaggschiff-Laser-Schneidmaschinen des Unternehmens in Betrieb sein wird, ein Reinraum für Wartungsarbeiten an optischen Komponenten wie Schneidköpfen und andere technologische Lösungen im Zusammenhang mit Laser-Schneidmaschinen.

Der Ausstellungsraum umfasst auch einen Stickstoffgenerator, der es den Mazak-Ingenieuren zusammen mit einem Gasmischer ermöglicht, neue Schneidtechnologien und -prozesse zu entwickeln, sowie eine CAD/CAM-Ecke, um Mazak-Softwaretechnologie zu zeigen und vorzuführen.

Besucher können an mehreren Tagen zur Eröffnungsveranstaltung kommen, um die Expertise des Unternehmens besser zu verstehen. Die großzügige Grundfläche beherbergt eine komplette Reihe von Maschinen und ermöglicht Trainingsteilnehmern, praktische Erfahrungen zu sammeln.

Neben den Vorteilen der neuen Laser-Schneidanlage profitieren Kunden von Mazak von dem europäischen Ersatzteile-Zentrum in Leuven, Belgien.

Im Lager können 20.000 Teile pro Monat an 365 Tagen im Jahr verarbeitet werden; 97 % der Ersatzteile für alle Mazak-Maschinen werden innerhalb von 24 Stunden in ganz Europa geliefert.

Eröffnungsveranstaltung des Mazak-Laser-ETC

Während der exklusiven dreitägigen Eröffnungsveranstaltung können Kunden eine umfangreiche Auswahl an Laser-Schneidmaschinen von Mazak unter einem Dach sehen. Zwei brandneue Maschinen werden die Stars der Show sein: die Optiplex 3015 NEO S-15 und die FG-220 mit Fasertechnologie.

Die Optiplex 3015 NEO S-15 – eine 2D-Faserlaser-Schneidemaschine – verfügt über die innovative Beam-Shaping-Mode-Technologie für eine verbesserte Kontrolle von Strahlform und -durchmesser.

Ein neuer MCT3-Schneidkopf und ein neues CNC-Steuerungssystem Mazatrol Smooth Lx sorgen für eine optimale Leistung bei einer Vielzahl von Materialien, sowohl in Bezug auf Geschwindigkeit als auch auf Qualität.

Große vordere und seitliche Zugangstüren, ein verstellbares Bedienfeld und eine einfache Zugänglichkeit zum Werkstück machen dieses Gerät zur idealen Wahl für vielseitige Operationen. Die FG-220 ist Mazaks neueste Faserlasermaschine zum Schneiden von Rohren mit rundem, quadratischem, rechteckigem und offenem Profil (I, L und H).

Die Integration mehrerer Produktionsprozesse in einer einzigen Maschine bedeutet kürzere Rüstzeiten, kürzere Vorlaufzeiten, weniger Bediener und geringeren Platzbedarf.

Vier unabhängig voneinander drehbare Spannfutter verhindern ein Verziehen des Materials und sorgen so für hohe Präzision auch bei komplexen Konturen. Insgesamt setzt die FG-220 den Maßstab für schlanke Produktionsprozesse.

Ebenfalls zu sehen sind die Optiplex 3015 Nexus Fiber 6 kW und die Optiplex 3015 Fiber III 10 kW mit CST Automation.

Auch eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen ist zu sehen

Neben einer Reihe von Laser-Lösungen können Besucher des neuen Laser ETC auch eine Vielzahl von Mazak-Werkzeugmaschinen kennenlernen. Dazu gehören Modelle aus dem Flaggschiff der Integrex-Reihe von Multi-Tasking-Maschinen sowie das neue simultane 5-Achsen-Vertikal-Bearbeitungszentrum Variaxis C-600 und das Einstiegs-Drehzentrum QTE-200M.

Gaetano Lo Guzzo, Director Laser Business Europe bei Yamazaki Mazak, kommentiert: „Mazak hat eine reiche Tradition in der Entwicklung und Bereitstellung revolutionärer Laser-Schneidtechnologien und wir freuen uns darauf, Laser-Kunden aus ganz Europa in unserem neuen Gebäude begrüßen zu dürfen.“

„Es wird nicht nur als fantastische Demonstrationsfläche fungieren, sondern auch eine grundlegende Rolle in der gesamten Betriebsdauer vieler Mazak-Laserschneidmaschinen spielen – von der Anwendungstechnik und dem Kundendienst bis hin zur Reparatur und Wartung von Laserschneidköpfen“, so Lo Guzzo weiter.

„Darüber hinaus gibt es einen schnell wachsenden Kundenstamm, der sowohl Mazak-Laser-Schneidmaschinen als auch Mazak-Werkzeugmaschinen einsetzt. Eine hochmoderne Anlage mit konkurrenzloser technischer Expertise in beiden Disziplinen zu haben, wird daher für viele europäische Hersteller eine unschätzbare Ressource“, sagt Lo Guzzo (bec)