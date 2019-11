Anzeige

Die neue Speedglas Automatik-Schweißmaske G5-01 von 3M ist speziell auf das Heavy-Duty-Schweißen ausgelegt, beispielsweise bei der Produktion großer Maschinen, Fahrzeuge oder Bauteile. Die Speedglas Variable Color Technology (VC) bietet die Möglichkeit, in der Dunkelstufe zwischen Naturton, Kaltton und Warmton zu wechseln und somit selbst zu bestimmen, welcher Farbton die kontrastreichste Sicht auf die Schweißarbeit bietet – etwa um Nähte und den Schweißbogen besser wahrzunehmen. Zudem lassen sich Konturen besser erkennen, was zur Optimierung der Schweißqualität beiträgt. Hilfreich ist die neue Schweißfilter-Funktion der Version G5-01VC beim Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen. Die Farben sind in den Dunkelstufen 8 bis 14 einstellbar.

4. November 2019