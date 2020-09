Neues Tool von Onrobot automatisiert eine der letzten Domänen der Handarbeit

Anzeige

Der Roboterbauer Onrobot erweitert sein Portfolio um das Produkt Screwdriver. Mit der Lösung lassen sich komplexe Schraubprozesse automatisieren und die Mitarbeiter in der Montage werden von einer ergonomisch ungünstigen Arbeit entlasten.

In der Montage gibt es noch viele Anwendungen, die sich bis dato einer Automatisierung entzogen haben und nach wie vor mit großem Aufwand manuell erledigt werden. Dazu gehören vor allem Schraubprozesse in unterschiedlichen Varianten. Das Unternehmen Onrobot aus dem dänischen Odense hat sich darauf spezialisiert, kollaborative Roboter oder kurz Cobots mit technischen Lösungen wie Greifer und Sensoren auszustatten, die den Anwendungsbereich der Maschinen erweitern. Erst mit diesen Zusätzen werden Einätze in verschiedenen Branchen möglich wie Verpackungstechnik, Qualitätskontrolle, Montage und Schweißen.

Die neueste Entwicklung der dänischen Spezialisten ist ein Tool für komplexe Schraub- und Montageanwendungen. Die Komplettlösung lässt sich nach eigenen Angaben in wenigen Minuten für unterschiedliche Aufgaben umrüsten und ermöglicht so eine flexible Montage. Der Screwdriver ist mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Hierzu gehören eine präzise Drehmoment-Kontrolle und eine integrierte Achssteuerung. Auch sei die Lösung besonders leicht zu programmieren und werde damit einem aktuellen Trend gerecht. Die neue Technik sorgt für konstantere Verschraubungsprozesse und steigert damit laut Angaben langfristig die Produktqualität. Dadurch soll sich die Investition schnell bezahlt machen, was vor allem für kleine und mittlere Unternehmen entscheidend ist.

„Unsere neue Entwicklung entlastet die Werker in den Fertigungsbetrieben von repetitiven und ergonomisch ungünstigen Schraubprozessen“, betont Enrico Krog Iversen, CEO von Onrobot. „Mit der Lösung kann der Anwender nun selbst komplexe Montageaufgaben automatisieren und zugleich bessere Ergebnisse erzielen. Unterm Strich werden die Prozesse effizienter.“

Da das Tool wichtige Funktionen wie Achssteuerung und Drehmoment-Kontrolle bereits an Bord hat, ist die Integration in die Montagelinie für den Nutzer wesentlich einfacher als bei vergleichbaren, modular aufgebauten Schraubsystemen. Der Anwender gibt im ersten Schritt die vorliegende Schraubenlänge und das benötigte Drehmoment über das Teachpanel des jeweiligen Roboterarms ein. Der Screwdriver errechnet dann automatisch, welche Geschwindigkeit und Kraft zum akkuraten Schrauben benötigt wird. Eine präzise Drehmomentkontrolle ist von 0,15 bis 5 Nm gegeben. Falsche Schraubenlängen werden automatisch erkannt. Dadurch lassen sich Produktionsfehler minimieren und wiederum die Produktqualität steigern. Das Tool arbeitet zudem mit konstanter Kraft und hoher Präzision, was auch der beste Werker über einen längeren Zeitraum nicht schafft.

Die neue Lösung wird nach dem Plug&Play-Prinzip installiert und verfügt über ein Bit-System, das sich schnell auswechseln lässt. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Schraubengrößen von M1.6 bis M6 und einer Länge bis zu 5 cm ist nach eigenen Angaben in wenigen Minuten möglich. Dadurch reduziert sich auch die Umrüstzeit für neue Schraubaufträge. Mit dieser Flexibilität kann der Nutzer Stillstände an den Montagelinien minimieren und die Produktivität steigern.

Und schließlich ist das Tool für die Integration in kollaborative Anwendungen ausgelegt, wo es um eine sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine geht. Dafür haben die Dänen eine besondere Z-Achsen-Funktion entwickelt, mit der Schrauben automatisch eingezogen und erst wieder ausgefahren werden, wenn der Roboterarm seine Einsatzposition erreicht hat. Schrauben bis zu einer Länge von 3,5 cm verschwinden dabei vollständig im Gehäuse. Damit wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern zugleich die Bewegungen und damit der Programmieraufwand des Roboters reduziert.

Der Screwdriver ist mit der sogenannten One-System-Solution des Herstellers kompatibel. Dabei handelt es sich um eine einheitliche mechanische Schnittstelle, über die der Anwender die Produkte von Onrobot problemlos mit den Roboterarmen aller marktgängigen Hersteller koppeln kann. Seit einem halben Jahr wird dieses Prinzip auch von Hanwha Precision Machinery und ABB Robotics unterstützt. Die so gewonnene Kompatibilität reduziert die Integrationszeit für Anwender spürbar und sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme.

