Werkzeugbau: Moulding Expo veranstaltet Virtual Innovation Day

Moulding Expo Der Erfolg derberuht zu einem Großteil auf persönlichen Begegnungen. Nachdem das 2021 Corona-bedingt nicht möglich ist, will die Messe Stuttgart ursprünglich geplante Highlights am 10. Juni kostenfrei auf einen Virtual Innovation Day präsentieren.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

Die Corona-bedingte Absage der Moulding Expo als Präsenzmesse kam für die Branche sicher wenig überraschend“, sagt Florian Niethammer. Es sei das Ziel des Veranstalter-Teams der Messe Stuttgart gewesen, allen Beteiligten größtmögliche Planungssicherheit zu geben und gleichzeitig dem Bedürfnis nach dem nötigen Branchentreffpunkt nachkommen. „Nahezu jeder unserer Schritte erfolgte in enger Abstimmung mit dem Messebeirat und unseren Partnerverbänden“, betont der Projektleiter.

Virtual Innovation Day soll helfen, die Wartezeit zu überbrücken

Als erste Maßnahme auf dem Weg zur nächsten physischen Fachmesse für Werkzeug, Modell und Formenbau, die vom 13. bis 16. Juni 2023 stattfindet, veranstaltet das Team der Moulding Expo am 10. Juni 2021 einen Virtual Innovation Day. Auf der virtuellen Bühne wollen die Organisatoren die Highlights aus dem für 2021 geplanten Rahmenprogramm kostenfrei zugänglich machen. In fünf kompakt gebündelten Vortragsslots präsentieren sie die Themen:

Europäischer Werkzeug-, Modell- und Formenbau im Wandel – Status Quo, Herausforderungen und Ausblick,

Road of Tooling Innovation – Einblicke in Werkzeug- und Produktionskonzepte der Zukunft,

Innovative Fertigungsstrategien im Werkzeug-, Modell- und Formenbau,

Tooling around the world: Länderportraits und Berichte aus internationalen Märkten und

Schooltool: Aus- und Weiterbildung neu gedacht.

Interessenten können sich über www.moulding-expo.de/vid anmelden.

„Wir sehen den Virtual Innovation Day als Auftaktveranstaltung auf dem Weg Richtung Moulding Expo 2023“, erklärt Niethammer. „Anschließend wollen wir beispielsweise den Projekten der ‚Road of Tooling Innovation‘ an drei Terminen im Herbst 2021 im Rahmen eines VDWF Thementage Specials erneut Raum geben, um die Innovationen detailliert vorzustellen. Denkbar sind auch kleinere physische Branchenevents, sofern eine verbindliche Planungsperspektive gegeben ist.“

Vorfreude auf nächste Präsenzmesse ist bereit groß

Niethammer sieht bei allen Beteiligten eine große Vorfreude auf den Tag, an dem Präsenzmessen endlich wieder möglich sind. „Der Erfolg der Moulding Expo beruht zum großen Teil auf den persönlichen Begegnungen in den Messehallen. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass viele digitale Formate auch künftig Bestand haben werden und physische Treffpunkte ergänzen können.“ Besonders im Bereich der Wissensvermittlung, etwa in Form von Webinaren, sehe er Potential. „Im Hinblick auf die Moulding Expo ist es uns wichtig mit der Zeit zu gehen, die passenden digitalen Themen zu identifizieren und als zielgerichtete Ergänzung zur physischen Fachmesse anzubieten. Zudem sollen zur Moulding Expo 2023 jene Programmpunkte in aktualisierter Form live erlebbar sein, die bereits für dieses Jahr konzeptioniert waren.

Dazu gehören die Road of Tooling Innovation, das gemeinsame Forum mit der WBA Werkzeugbau Akademie Aachen oder das Thema Schooltool mit der Hochschule Reutlingen.

Nächste CastForge findet bereits im Juni 2022 statt

Auf die nächste CastForge, Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung, müssen Interessierte weniger lang warten. Sie ist vom 21. bis 23. Juni 2022 geplant. „Die physische Präsenz ist für die CastForge entscheidend“, sagt Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industriemessen bei der Messe Stuttgart.

