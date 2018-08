Anzeige

Das Sortiment von Extramet (Halle 1, Stand H50) wird weiter ausgebaut und durch eine neue Feinstkornsorte ergänzt. EMT212 heißt die Antwort auf schwer zu zerspanende Herausforderungen der modernen Präzisionswerkzeugindustrie. Damit lanciert man eine neue Hochleistungssorte zur Bearbeitung von Werkstoffen wie hochwarmfeste Nickelbasis-Superlegierungen, zum Beispiel Inconel 718, hochkarbidhaltige Stahlsorten oder Titanlegierungen. Diese Werkstoffe, welche unter anderem in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden, stellen höchste Anforderungen an die Werkzeuge. Bei einer Härte, die mit EMT210 vergleichbar ist, überzeugt das neue EMT212 durch höhere Zähigkeit. Ein weiteres Highlight liege laut Hersteller in dem homogenen Gefüge, welches immer gleiche Prozessparameter garantieren soll: Eine gleichmäßige Kornverteilung erhöhe die Leistung der Werkzeuge. Zur Verfügung stehen ab Lager rohe und geschliffene Vollstäbe genauso wie maßgeschneiderte Sonderrohlinge.

31. August 2018

