Smarte Fertigungslösungen aus Taiwan

Die taiwanesische Werkzeugmaschinenindustrie kann auf eine 60-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und profitiert von den Vorteilen, die sich aus der industriellen Clusterbildung, dem Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften, der vorteilhaften Lage im asiatisch-pazifischen Raum und einer umfassenden Liste von IT-Dienstleistungen ergeben, die schnelle Unterstützung bieten können. Taiwans Werkzeugmaschinenprodukte bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und werden von Kunden aus den verschiedensten Branchen weltweit geschätzt.

Zum Auftakt der EMO Milano 2021 lädt das Bureau of Foreign Trade and Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) am 5.10.2021 fünf Taiwan Excellence-Vertreter von Werkzeugmaschinenherstellern ein, in einem Webinar über intelligente Fertigungslösungen zu sprechen. (ag)

Wann: 5.10.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Die Sprecher sind:

Jolly Wu of Tongtai Machine & Tool Co ., Ltd. (Tongtai)

Millow Lin of Fair Friend Enterprise Co ., Ltd . (FFG)

Erica Tsai of Buffalo Machinery Co., Ltd. (AXILE)

Esme Chen of L&L Machinery Industry Co ., Ltd. (L&L)

Maurice Chang of Hiwin Technologies Corp. (HIWIN)

Hier geht es direkt zur Anmeldung.