Berufskleidung Mewa Move macht jede Bewegung mit

Anzeige

Die Berufsbekleidung Mewa Move sitzt körpernah und macht dennoch jede Bewegung mit – ob beim Strecken, Bücken oder Knien. Alle Kleidungsstücke haben innen- und außenliegende Taschen mit verstärkten Taschenböden, um kleinteiliges Gebrauchsmaterial zu verstauen. Druckknöpfe und Reißverschlüsse sind verdeckt angebracht. Die Kollektion besteht derzeit aus Jacke, Bundhose und Latzhose – weitere Kleidungsteile sind in der Entwicklung.

Die meisten Teams in Werkstatt und Betriebshalle bevorzugen blaue, graue, schwarze oder rote Kleidung. Daran hat Mewa sich orientiert. Zur besseren Kombinierbarkeit gibt es die Jacken in ein- und zweifarbiger Ausführung sowie einfarbige Bund- und Latzhosen – alles aus einem leichten, angenehmen Baumwollmischgewebe. Wie immer bietet Mewa die Kleidung zur Miete an: Jeder Mitarbeiter erhält sein persönliches Outfit in mehrfacher Ausstattung.

Kontakt:

Mewa Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4

65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 7601–0

Mail: info@mewa.de

www.mewa.de

Hier finden Sie mehr über: