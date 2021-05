Werkstoff Vitroprem 550 für Hochfrequenz-Applikationen

Anzeige

Vitroprem 550 HF ist eine nanokristalline Legierung, die sich laut dem Hersteller Vacuumschmelze GmbH durch hervorragende magnetische Eigenschaften im Hochfrequenzbereich auszeichne. Der Werkstoff ermöglicht Bauteile mit optimierter Größe und Gewicht bei hoher Rauschunterdrückung, vor allem im HF-Bereich. Alle magnetischen Kerneigenschaften wurden optimiert: Das Ergebnis ist eine Permeabilität von IµI ~ 20.000 – 100.000 (10 kHz) und Verluste von 50 W/kg bei 100 kHz (0,3 T). Durch die verbesserte HF-Performance ermögliche man reduziertes Volumen und Gewicht (bis zu 60 %) gegenüber den bisherigen nanokristallinen Lösungen. Zusätzlich bietet der Werkstoff durch die reduzierten Verluste Vorteile in der Anwendung als Leistungsübertrager. Somit können wahlweise die Kosten reduziert oder die Leistung des Systems in gleichem Bauraum verbessert werden. Hierdurch kann in einigen Fällen eine höhere EMV-Klasse erreicht werden. Der Werkstoff ist als Kern in mehreren Standardgrößen sowie in kundenspezifischen Abmessungen oder als stromkompensierte Drossel erhältlich.

