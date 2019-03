Erkennt Fehler vor dem Ausfall

Anzeige

Für das digitale Ultraschallprüfgerät Sonaphone hat Sonotec (Halle 26, Stand E09) die neue modulare Softwareplattform Sonaphone Datasuite für die vorausschauende Instandhaltung entwickelt. Mit der Plattform können unter anderem die bestehende Anlagenstruktur abgebildet, Routen optimal geplant und Kennwerte festgelegt werden. Mit der Software ist der Prüfer zudem in der Lage, Daten mit dem Sonaphone zu synchronisieren, Trends darzustellen, Anomalien zu erkennen und Prognosen über das zukünftige Verhalten zu erstellen. Auch die Zustandsüberprüfung von Kondensatableitern sowie Condition Monitoring Aufgaben wie die Überwachung von Wälz- und Kugellagern, können mit dem digitalen Ultraschallprüfgerät durchgeführt werden. Hierzu wird der breitbandig messende Körperschallsensor BS20 an das Gerät gesteckt. Außerdem ist das Auffinden von Teilentladungen mit dem modernen Prüfgerät in Kombination mit einem Parabolsensor problemlos möglich.

21. März 2019