Kübler bietet Schweißern Schutzkleidung in der hohen Klasse 2

Mit Kübler Protectiq Welding erweitert der Workwear- und PSA-Hersteller seine Multinorm-Kollektion Kübler Protectiq um eine Schweißerkleidung, die alle Anforderungen der EN ISO 11611 Klasse 2 erfüllt. Durch die höhere Klasse 2 garantiert sie Schutz bei risikoreicheren Schweißarbeiten, beispielsweise in engen Räumen und in Zwangshaltungen sowie in Situationen mit hoher Strahlungshitze.

Im Design entspricht die neue Schweißerkleidung der Multinorm-Kollektion. Das ermöglicht Unternehmen mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren, ihre Mitarbeiter entsprechend den jeweiligen Gefährdungsanalysen einheitlich einzukleiden.

Kübler setzt ein mit Proban ausgerüstetes Gewebe aus 79 % Baumwolle, 20 % Polyester und 1 % antistatische Fasern ein. Es trägt sich angenehm weich auf der Haut und ist atmungsaktiv, farb- und krumpfecht sowie dauerhaft flammbeständig. Die Anordnung aller Taschenpatten und Nähte nach dem Dachziegelprinzip gewährleistet, dass Tropfen nicht stehenbleiben, sondern direkt nach unten abfließen.

Extrabreite, den Tascheneingriff überlappende Patten, verstellbare Ärmelbündchen, die höhere Nierenpartie der Hose und die längere Jackenform verhindern das Eindringen von Funken und Schweißabfall selbst bei Arbeiten über Kopf oder in gebeugter Haltung.

Vorverlegte Seitennähte erhöhen den Tragekomfort

Die ergonomische Schnittführung sorgt außerdem für spürbar mehr Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit insbesondere bei Zwangshaltungen, unter anderem durch vorverlegte Seitennähte der Hosen, vorgeformte Ellbogen- und Kniebereiche, Bewegungsfalten am Rücken mit Verlauf bis zum Schulterkoller und einen elastischen, flammhemmenden Hosenbund. Die in Verbindung mit dem Multinorm-Knieschutzpolster zertifizierten Knieschutztaschen lassen sich bequem von unten befüllen.

Sehr robust

Die Kleidung erweist sich dank des zirka 450 g/m² schweren Gewebes und der mit Riegeln gesicherten Belastungspunkte in der Praxis als außerordentlich robust. Alle Bekleidungsteile sind unter Laborbedingungen nach EN ISO 15797 geprüft und eignen sich für die industrielle Wäsche. (ks)

Kontakt:

Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Jakob-Schüle-Straße 11-25

73655 Plüderhausen

Tel.: +49 7181 8003-0

Mail: info@kuebler.eu

Website: www.kuebler.eu

