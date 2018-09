Neue Achsgröße für das mittlere Belastungssegment

Anzeige

RK Rose+Krieger hat seine Baureihe der Monoline-Lineareinheiten für das mittlere Belastungssegment um eine Achsgröße erweitert. Damit ist die jüngste Rollenführung in den drei Baugrößen 40, 80 und 120 erhältlich – wahlweise mit geführtem Zahnriemenantrieb in der Variante „Z“ oder ohne Antrieb als mitlaufende Momenten-Unterstützung in der Variante „R“. Eine Erweiterung um die Baugröße 160 ist geplant. Das variable Anbaukonzept ist für fast alle marktgängigen Motoren zu verwenden. Die Position des Motors muss nicht mehr bei Bestellung festgelegt, sondern kann nachträglich verändert werden. Der Anbau selbst kann über Klemmleisten oder nachträglich einlegbare Nutensteine aus dem Blocan-Programm erfolgen. Baugröße 80 ist bis zu 4.100 N, Baugröße 120 bis 9.400 N belastbar.

10. September 2018

