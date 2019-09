Anzeige

Mit seiner Access-Serie zeigt Grob (Halle 12, Stand B06) zwei neue Universalmaschinen: Die 5-Achs-Einstiegsmodelle G350a und G550a sollen vor allem im Preis überzeugen. Darüber hinaus informiert man über die Erweiterung der Servicekonzepte und fokussiert mit der eigens entwickelten Softwarelösung Grob-Net4Industry auch das Thema Digitalisierung. Zudem habe sich die Firma in den letzten Jahren nach eigener Aussage im Bereich der Elektromobilität zu einem Partner der Automobilindustrie in der serienreifen Produktion von Hybrid- und Elektroantrieben entwickelt. In einem eigenen Präsentationsbereich informiert man daher über die Fachkompetenz in der Herstellung von Produktionslinien und -anlagen für E-Maschinen und Elektromotoren sowie in der Produktion und Assemblierung von Batteriezellen, -modulen und -packs.

2. September 2019