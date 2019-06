Anzeige

Die FDA-Konformität der Druckluft-Schläuche der Serie TU-X214 von SMC wurde bestätigt. Das derzeitige Sortiment umfasst 5 verschiedene Größen von 2 bis 12 mm Außendurchmesser. Als Besonderheit bietet der Hersteller die Schläuche in 8 unterschiedlichen Farben an. Dadurch lassen sich auch komplexe Verschlauchungen mittels einfacher Farbcodierung besonders übersichtlich gestalten. Die Zuordnung einer Verbindung gelingt so auf den ersten Blick. Ausgelegt sind die PU-Schläuche für einen Maximaldruck von 0,8 MPa und einem Temperatureinsatzbereich von –20 bis +60 °C. Bestellt werden können sie auf 20 und 100 m-Rollen.

5. Juni 2019