Das „One Screw System“ (TOS) von Tünkers ist ein modulares Greifersystem, das in der Variante des Doppelprofils TOS 002 geeignet ist für schwere und große Bauteile, etwa Seitenwände und Unterböden in der Automobilproduktion. Der Grundrahmen besteht aus einem Oktagonalprofil mit versetztem Bohrungsraster, wodurch ein Formschluss gegeben ist. Die Anbindungen basieren auf den Standard-Rundrohrkomponenten und sind kraftschlüssig miteinander verbunden. Alle Komponenten und Elemente sind aufeinander abgestimmt und lassen sich individuell kombinieren. Das System verbindet die Vorteile des Formschlusses im Grundrahmen (Level 1) mit denen des Kraftschlusses in den Greifarmen (Level 2). Die Positionierung der Schellen ist mittels alternierendem Lochraster mit einem Abstand von 30 mm je Fläche und 15 mm Versatz zur nächstliegenden Fläche optimal abgestimmt.

22. Juli 2019

