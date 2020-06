Spanneinheit von Tünkers beschleunigt den Werkzeugwechsel

Anzeige

Damit Anwender die Rüstzeiten beim Werkzeugwechsel reduzieren können, hat Tünkers die Hochleistungs-Spann-Zentriereinheit MCP 80 C entwickelt. Damit werden Werkzeuge und Vorrichtungen reproduzierbar positioniert und das Zentrieren, Positionieren, Spannen und Verriegeln in nur einer Einheit ermöglicht. Die kompakte, einbaufertige Spanneinheit mit einer pneumatisch betätigten Verriegelung ist in bestehende 6 bar Druckluftnetze integrierbar. Alternativ ist sie als elektrische Ausführung mit 48 V Servoantrieb mit dezentralem Controller erhältlich. Zum Reinigen der Spannbacken ist ein Blasluftanschluss integriert. Das Standardgehäuse ist

dank Gewindebefestigung zum direkten Einbau geeignet. Der Einsatz von zwei Antriebszylindern dient der Kraftverstärkung des kleinen Multitalents.

Kontakt:

Tünkers Maschinenbau GmbH

Am Rosenkothen 4–12

40880 Ratingen

Tel. +49210245170

www.tuenkers.de

