Tünkers liefert dreiachsige Positioniereinheit nach China

Tünkers hat jüngst 60 komplette Dreiachsen-Positionier-Trommelsysteme inkl. Antriebsachsen an einen chinesischen Tier1-Kunden geliefert. Mit der neuen Generation dieser dreiachsigen Positioniereinheit lassen sich laut Anbieter Zykluszeiten reduzieren. Denn durch die anpassbare Orientierung der Spannvorrichtung zum Bearbeitungsprozess können Arbeitsschritte zeitgleich stattfinden, etwa das Lichtbogenschweißen und das Positionieren bzw. Einlegen der Bauteile in ergonomischer Ausrichtung auf der gegenüberliegenden Seite.

Freie Wahl der Lieferanten bei den Servomotoren

Zwei Antriebe bringen das System in Bewegung: Zum einen der EDH-Trommelantrieb mit spielfreier Walze und einem großen Übersetzungsverhältnis. Zum anderen der durch ein Zykloidgetriebe gesteuerter Rotationsantrieb, der neben einer hohen mechanischen Festigkeit ebenfalls über ein großes Übersetzungsverhältnis verfügt. Beide Antriebe zeichnet die freie Lieferanten-Auswahl der integrierten Servomotoren aus. Die mit sicheren und zuverlässigen Sensor-Systemen und hoher Winkel-Positioniergenauigkeit ausgestatteten Trommelsysteme lassen sind dank eines Schnellwechselsystems mit austauschbarem Rotationsrahmen mit minimalem Aufwand umrüsten. Tünkers schreibt in allen Produktbereichen die modulare Bauweise groß. So lässt sich auch hier das Grundtrommel-System flexibel zu einer breiten Palette inkl. einem

7-Achsen-Fördertechnik-Positioniersystem kombinieren.

