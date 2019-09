Anzeige

Digitalisierung Kunzmann stellt Maschinen mit Siemens-Steuerung vor, zudem hat man schnellere Spindeln, eine HSK-Schnittstelle sowie ein Fernwartungspaket dabei. Partner Weiler treibt ebenfalls dievoran.

Auf einem Gemeinschaftsstand präsentieren sich Weiler und Kunzmann (Halle 17, Stand A16) als Partner für das Drehen und Fräsen von Einzelteilen und Kleinserien sowie den Einsatz in der Ausbildung. Insgesamt 13 Drehmaschinen und eine Montagebohrmaschine sowie vier Universalfräsmaschinen und Bearbeitungszentren geben einen Überblick über das Maschinensortiment. Weiler vernetzt mehrere Dreh- und Fräsmaschinen am Messestand sowie am mittelfränkischen Unternehmenssitz und zeigt live die Remote-Überwachung verschiedener Werkzeugmaschinentypen an unterschiedlichen Standorten. Die Software ist unabhängig vom Typ und Fabrikat einsetzbar und kann Prozess-, Maschinen- und Fertigungsdaten von beliebig vielen Maschinen an unterschiedlichen Standorten erfassen, überwachen und analysieren. Aus der Gruppe der zyklengesteuerten Maschinen ist neben den Baugrößen E30, E40, E50 HD und E70 auch die V90 x 6000 zu sehen, eine 4-Bahnen-Drehmaschine mit Zyklenautomatik. Da bei ihr der Schlitten die feststehenden Lünetten überfahren kann, ist es möglich, lange und schlanke Werkstücke bis zu einem Gewicht von 8 t in einer Aufspannung zu bearbeiten.

Kunzmann zeigt erstmals die sowohl manuell als auch CNC-bedienbare Hybridfräsmaschine der WF 410 MC mit Siemens Steuerungstechnik – alternativ zur Heidenhain TNC 620. Dank der Eigenentwicklung des CE-konformen 2-Kanal-Tastenfelds ist es möglich, auch mit der Siemens-Steuerung sicher bei geöffneten Türen und über manuelle Handräder zu fräsen. Außerdem präsentiert Kunzmann die WF 650 5AX nun auch mit höheren Spindeldrehzahlen von 18.000 min-1 und alternativer Werkzeugschnittstelle HSK 63. Beide Merkmale werden jetzt für die 650er-Baureihe CNC-gesteuerter Fräsmaschinen und die Vertikal-Bearbeitungszentren angeboten. Außerdem bietet der Hersteller ein Fernwartungspaket an.

2. September 2019