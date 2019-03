Weniger Energie durch Antriebstechnik

Anzeige

Schraubenkompressoren Kaeser stattet nun auch die drehzahlgeregeltenSFC der CSD- und CSDX-Serien mit seinen Synchron-Reluktanz-Motoren aus. Dies bringt deutliche Energiekosten-Einsparungen.

Nach der ASD-Serie sind nun die CSD- und CSDX-Serien die nächsten Baureihen, die Kaeser (Halle 26, Stand C51 ) mit der neuen Antriebstechnologie ausrüstet. Für die Kunden bedeutet dies, dass insbesondere im Teillastbereich deutliche Energiekosten-Einsparungen gegenüber der bisherigen Lösung mit Asynchron-Motoren erzielt werden können. Der größte Vorteil der Synchron-Reluktanz-Technik, die das Unternehmen aus Coburg gemeinsam mit Siemens entwickelt hat, ist eine Wirkungsgradverbesserung im Teillastbereich von rund 10 %. Dank dieser Motoren und einer Top-Eingruppierung mit IES2 in der neuen Energieeffizienznorm DIN-EN-50598 bietet diese Lösung eine sehr hohe Effizienz. So können zum Beispiel bei einem Schraubenkompressor der ASD SFC-Baureihe durchschnittlich rund 450 Euro pro Jahr an Energiekosten eingespart werden – gerechnet bei rund 6.000 Betriebsstunden und 0,10 Euro pro Kilowattstunde.

Häufig sind Druckluftstationen modular aufgebaut: Stetig laufende Kompressoren mit IE4-Motoren übernehmen die Grundlastversorgung und zusätzliche Spitzenlastkompressoren decken flexibel den erhöhten Druckluftbedarf ab, eventuell effizient im Verbund geregelt durch den Sigma Air Manager 4.0. Dies geschieht künftig mit Synchron-Reluktanz-Antriebssystemen mit besonders hohen Wirkungsgraden im Teillastbereich.

