Wie ein Gewinde erstarkt

Schaaf stellt eine patentierte Methode vor, um die Schwächen von Schraubverbindungen auszumerzen und so die Dauerfestigkeit zu erhöhen (Halle 3, Stand L41). Die Erkelenzer erklären sie so: Weil sich das vorgespannte Gewinde unter Last verformt, weicht es immer von der idealen Geometrie ab, so dass die Flanken nicht einwandfrei aufeinander liegen. Mit „TTG“ hat Schaaf nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das Profil des vorgespannten Gewindes kopieren und auf die Mutter übertragen lässt.

Die Mutter wird also der hochvorgespannten Schraube angepasst. Sie liegt somit auf der gesamten Gewindefläche exakt an und verteilt die Kräfte optimal. Das Ergebnis: Die Dauerfestigkeit einer Schraubverbindung mit TTG sei stark erhöht, Dauerbrüche im ersten, besonders belasteten Gewindegang gehörten der Vergangenheit an.

4. April 2019