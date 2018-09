Yaskawa erweitert Motoman-Reihe

Anzeige

Yaskawa (Halle 6, Stand 6D50) stellt in diesem Jahr erstmals auf der AMB aus. Blickfang am Messestand wird eine Showzelle sein, in der sich zwei Motomini-Roboter blitzschnell bewegen. Der neue Roboter bietet bei einer Reichweite von 350 mm eine Tragfähigkeit von 500 g und erweitert das Unternehmensportfolio um das derzeit kleinste Modell. Der kompakte 6-Achser kombiniert schnelle Taktzahlen mit einer hohen Wiederholgenauigkeit von 0,03 mm. Er wurde speziell für Handling und Montage kleiner Werkstücke entwickelt. Klein und leicht ist auch die Steuerung Motoman YRC1000micro, deren Handgerät mit nur 730 g das leichteste seiner Kategorie ist, heißt es.

6. September 2018