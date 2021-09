Smart Factory Summit: geballtes Wissen zur Fabrik der Zukunft

Die intelligente Fabrik bietet viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Auf dem Smart Factory Summit am 29. September werden Fachleute aus Industrie und Wissenschaft virtuell darüber diskutieren. Die Veranstaltung wird vom Industrieanzeiger und der Technology Academy der Deutschen Messe organisiert.

Die Digitalisierung ist in der Fabrik angekommen. Die produzierenden Unternehmen machen sich daran, ihre Werke fit für die Zukunft zu machen. Doch auf diesem Weg warten viele Fragen: Wie vernetzen OEMs und Automobilzulieferer ihre Produktionswerke? Was kann der Mittelstand tun, um seine Fertigung smart und effizient zu gestalten? Welche Rolle spielen die Ausrüster?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Smart Factory Summit am 29. September, der gemeinsam von Industrieanzeiger und der Technology Academy der Deutschen Messe organisiert wird. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, virtuell den Vorträgen von Fachexperten zu folgen und diesen Fragen zu stellen.

Praxiseinblicke in die Smart Factory von morgen

Zu den Referenten zählt etwa Dieter Horst von Siemens. Er wird erklären, wie sich relevante Daten auf Knopfdruck erzeugen lassen. Michael Jürgens und Christian Liedtke von Kuka werden per Live-Schalte am Summit teilnehmen und so quasi direkt aus der Praxis von smarten Fabriken berichten. Und Francis Cepero von A1 Digital wird erklären, wie sich die Herausforderung bewältigen lässt, vernetzte Produkte herzustellen.

In der smarten Fabrik ist künstliche Intelligenz (KI) ein wichtiges Thema. Darüber wird Peter Dommermuth von Intersystems sprechen. Er wird dabei auch eine Studie vorstellen, in der Firmen nach den KI-Anwendungsfeldern befragt wurden.

Der Summit richtet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung, Werks- und Betriebsleiter, Bereichsleiter, sowie Verantwortliche und leitende Mitarbeiter der Produktion. (ms)

Kontakt:

Deutsche Messe Technology Academy

Messegelände / Pavillon 36,

30521 Hannover

www.technology-academy.group