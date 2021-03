Digital Enterprise Virtual Experience von Siemens zeigt Portfolio

Anzeige

Siemens zeigt seine Produktentwicklungen und sein Portfolio rund um das Digital Enterprise auf seinem eigenen virtuellen Messeauftritt. Unter dem Motto „Infinite opportunities from infinite data“ können Besucher vom 12. bis 16. April bei der Digital Enterprise Virtual Experience in einer nahezu realen 3D-Umgebung in die Siemens-Welt eintauchen.

Im Fokus des virtuellen Messeauftritts steht die Frage: Wie können Unternehmen mithilfe von Daten die ständig neuen Anforderungen schnell und nachhaltig bewältigen?

Die industrielle Welt steht vor Herausforderungen, die sich in kurzen Abständen ändern. Um diese zu meistern, ist es entscheidend, konsequent zu digitalisieren, automatisieren und die entstehenden Daten optimal zu nutzen. Nur so könnten Unternehmen bei schnell wechselnden Marktbedingungen agieren, statt bloß zu reagieren. Das ermöglicht Siemens mit seinem Digital-Enterprise-Portfolio.

Dafür stehen auf der virtuellen Messe zwei Formate zur Verfügung. Die Highlights des virtuellen Showrooms können Interessierte in einer geführten Live-Tour entdecken. Und die Möglichkeit, Fragen oder Themen mit Experten in einem persönlichen Termin oder in Tech-Meet-ups zu diskutieren, bieten die Dialog-Sessions.

Mehr Infos und die Registrierungsmöglichkeit finden Sie unter: www.siemens.com/de/hannover-messe

