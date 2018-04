IoT-Connector von IFS ermöglicht schnelle Anbindung an die Cloud

Anzeige

Der Erlanger Softwareanbieter für Enterprise Resource Planning und Field Service Management, IFS (Halle 7, Stand E26), stellt seinen IoT-Business Connector in den Mittelpunkt seines Messeauftritts. Der Connector ist in alle Systeme des Anbieters integriert und wurde laut Unternehmensangaben gezielt dafür entwickelt, IoT-Projekte zu beschleunigen und deren finanzielle Risiken zu senken. Dazu bietet der Connector eine Plug-and-Play-Anbindung an die Microsoft-Azure-IoT-Suite und bringt offene Schnittstellen zur Verbindung mit anderen IoT-Plattformen mit. Damit können Industrieunternehmen Datenmengen von Anlagen, Maschinen oder Geräten in der Cloud empfangen, verarbeiten und zur operativen Nutzung an die Systeme von IFS weiterreichen. Dort lassen sich mit den gewonnenen Erkenntnissen benutzerdefinierte, halbautomatische oder automatisierte Workflows anstoßen, heißt es.

