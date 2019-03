Leitmesse IAMD lockt mit KI und 5 G-Testfeld

Anzeige

Reale und virtuelle Welt zusammenzubringen – das ist die Grundidee von Industrie 4.0. Die Leitmesse Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD) greift diese Thematik vom 1. bis 5. April auf.

Noch vor wenigen Jahren waren die Automation und die IT strikt getrennte Bereiche. In heutigen Zeiten der digitalen Transformation sieht das anders aus: Automatisierer und Maschinenbauer sind als Pioniere in die Digitalisierungswelt vorgedrungen – ebenso wie Softwarekonzerne ihr Interesse für die Industrie entdeckt haben. Das zeigt auch die Leitmesse Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD) vom 1. bis 5. April. „Mit dem Leitthema ‚Industrial Intelligence‘ stellt die Hannover Messe 2019 zum einen die digitale Vernetzung von Menschen und Maschinen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz in den Mittelpunkt. Zum anderen macht sie deutlich, wo dieses Wissen entsteht: auf Plattformen, die Menschen, Maschinen und Daten in Austausch bringen“, betont Arno Reich, Global Director der IAMD und der Digital Factory bei der Deutschen Messe.

Um Unternehmen bei diesem Weg zu unterstützen, haben mehr als 2400 internationale Anbieter Lösungen und Komponenten im Messegepäck, die sie in den Hallen 8 und 9, 11 und 12, 14 bis 17 sowie 19 bis 25 in Hannover vorstellen. Das Spektrum reicht dabei von der Fertigungs- und Prozessautomation über Industrial IT, Robotik und smarte Antriebstechnik bis hin zu intelligenter Hydraulik und Pneumatik. Die Trendthemen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sorgen dafür, dass Stillstände vermieden, Produktionsanlagen effizienter genutzt werden und das Zusammenspiel in der Smart Factory noch besser funktioniert.

IT und Automation greifen in der Hannoveraner Leitmesse IAMD ineinander

Ein Großteil der mehr als 200.000 erwarteten Fachbesucher hat laut Veranstalter ein klares Ziel vor Augen: die eigene Fertigung mit aktueller Automationstechnik auszurüsten und intelligent zu vernetzen. Hierzu können sie sich bei Unternehmen aus dem Umfeld der Fertigungs- und Prozessindustrie informieren. Firmen wie Beckhoff, Siemens, Turck oder Netzwerke wie das Cluster It‘s OWL stellen spannende Hardware- und Softwarelösungen vor. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen Plattformen, Cloud-Lösungen oder Edge-Systeme. Ein Herzstück der vernetzten und intelligenten Industrie ist auch die Sensorik. Wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Blick auf Industrie 4.0 aussehen kann, zeigen mehr als 500 Anwendungsbeispiele in den Messehallen. Auf der IIoT-Plattform Adamos etwa werden Maschinendaten unterschiedlicher Hersteller aggregiert, um intelligente Services für die Kunden zu entwickeln. Den Fokus auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen richten auch ABB und IBM mit ihrer strategischen Partnerschaft. Mehr zu den konkreten Lösungen der Aussteller können Sie auf den folgenden Seiten lesen.

Ein Novum in diesem Jahr ist die 5 G-Arena in Halle 16. Mit dem Testfeld, in dem Unternehmen gemeinsam mit dem Netzausrüster Nokia erstmals via 5 G Cabrios in Echtzeit vernetzen wollen, positioniert sich die Messe laut eigenen Aussagen als weltweit erste Plattform, die das zeigen kann. Zugleich dient die Arena als Anlaufpunkt für alle Fragen der Industrie rund um den künftigen Mobilfunkstandard.

Robotics Award zeichnet herausragende Robotik-Lösungen aus

Wer seine Fertigung mit moderner Robotik-Technologie ausstatten will, trifft in Hannover sämtliche Marktführer, wie Fanuc, Kuka, Yaskawa, Kawasaki, Universal Robots, Hiwin oder Mitsubishi, die ihre Lösungen vorstellen. Eine zunehmend wichtigere Rolle spielt hier der Cobot: Der blecherne Kollege bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter. Besonders innovative Robotik-Lösungen werden auch in diesem Jahr beim Robotics Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 2. April zwischen 15:30 und 17:00 Uhr in Halle 14 an Stand L19 statt. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 60.

Die Hersteller der Antriebs- und Fluidtechnik liefern des Weiteren entscheidende Komponenten, wenn es um die Qualität von Maschinen und Anlagen geht. In diesem Jahr präsentiert sich die Branche mit rund 1000 Ausstellern erstmals komplett unter dem Dach der IAMD in den Nordhallen (20 bis 25) des Messegeländes. Anhand von Exponaten wird beispielsweise gezeigt, wie die kontinuierliche Weiterentwicklung vorhandener Komponenten und Systeme hin zu intelligenten Komponenten verläuft. „Auf der Hannover Messe kann sich die Antriebs- und Fluidtechnik mit Sensor-, Elektronik- und IT-Anbietern vernetzen, um die Digitalisierung künftig noch stärker auf die Verschmelzung neuer Technologien zu fokussieren. Der Markt fordert nicht nur mechanische Antriebstechnik, sondern vielmehr intelligente mechatronische Systeme“, betont Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe. (nu)

20. März 2019