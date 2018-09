Airbag für Fahrradfahrer

Anzeige

So sieht der Hövding aus, wenn er seinen Zweck bereits erfüllt hat. Laut gleichnamigen Hersteller aus Malmö, handelt es sich um den modernsten Airbag-Fahrradhelm der Welt. Als diskreter Kragen getarnt, bläst sich der patentierte Airbag bei einem Unfall in 0,1 s auf und soll einen acht Mal besseren Schutz als herkömmliche Helme bieten. Aktiviert wird er über anormale Bewegungen des Fahrers.

Als Kapuze fixiert der Airbag das Genick beim Aufprall und bietet eine dreimal bessere Stoßdämpfung als klassische Fahrradhelme. Sensoren überprüfen 200 Mal pro Sekunde, ob der Radfahrer abnormale Bewegungen aufweist und lösen den Airbag bei Bedarf aus. Per Reißverschluss ist der Kragen mit dem Airbag verbunden und mit einem Druckknopf kann letzterer vor Fahrtantritt aktiviert werden. Ein Ton- und Lichtsignal zeigt den aktiven Zustand an. Der Kragen besteht aus wasserfestem Funktionsgewebe und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Im eingeschalteten Zustand hält der Akku etwa 9 h; aufgeladen wird er per USB.

Der Fahrradhelm ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, die sich nach dem Halsumfang des Trägers richten. Für 299 € inklusive Versandkosten, kann man sich den Hövding hier bestellen.

7. September 2018