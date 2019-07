Das zeichnerische Werk von Alexander von Humboldt

Anzeige

Alexander von Humboldt war Botaniker, Zoologe und Anatom. Er zeichnete Pflanzen, Tiere und Körperdetails. Zum ersten Mal können bisher unveröffentlichte Zeichnungen des deutschen Naturforschers gedruckt werden. Das Buch „Das zeichnerische Werk“zeigt auf über 450 Seiten das künstlerische Werk Humboldts.

Als Reisender skizzierte er Menschen, Gebäude und Landschaften und mit seinen Diagrammen, Isolinien und Gebirgsprofilen war er ein Pionier der Infographik. Zum ersten Mal können nun bisher unveröffentlichte Zeichnungen, die in seinem Nachlass in Berlin und Krakau erhalten sind, gedruckt werden. Sie geben Einblicke in Humboldts Zeichenwerkstatt und in die graphische Dimension seiner Wissenschaft. Eine ausführliche Einleitung sowie eingehende Kommentare begleiten die ganz- und doppelseitigen Abbildungen.

Das Buch kostet 100 Euro. Hier kann es bestellt werden.

22. Juli 2019