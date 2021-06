Anzeige

Der Dust & Pollution-Luftreiniger ist eine Abzugshaube integriert in eine Hängelampe. Er mindert Umweltstäube, Bakterien, Pollen, Aerosole und unangenehmen Gerüche mit einem Hepa Ultra H14 in Kombination mit Aktivkohlefilter und UV-C-Licht. Die Filteroberfläche wird durch das integrierte UV-C-Licht von Aerosolen, Bakterien und Viren befreit und somit desinfiziert. Mit dem innovativen Design strömt die gereinigte und komprimierte Luft mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 m/s 360 Grad heraus.

So zirkuliert die gereinigte Luft sehr effizient im ganzen Raum. Der integrierte Laserpartikelsensor misst präzise die Luftqualität in Echtzeit und regelt beim Betätigen des Auto-Modus die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um Ihre Raumluft sauber zuhalten. Der Dust & Pollution-Air purifier wird über ein Smartphone oder Tablet gesteuert. Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie alle anderen Informationen des Geräts werden in Echtzeit in der zugehörigen App angezeigt. Zusätzlich werden unterschiedliche Partikelkonzentrationen von 0,5 bis 0 Mikrometer angezeigt. Für die Lüfter-Geschwindigkeit stehen ein manueller und ein Automatik-Modus zur Verfügung. Damit wird der Lüfter abhängig von der Luftqualität des Raumes automatisch gesteuert. Die UV-Lampenstrahlung kann eingeschaltet werden, um die Filteroberfläche zu desinfizieren. Darüber hinaus teilt die App dem Nutzer den Filterstatus mit, so kann der Filter rechtzeitig ausgetauscht. Auch die Beleuchtung des Geräts kann individuell eingestellt werden. Drei LED-Ringe oben, mittig und auf der Unterseite des Geräts können unabhängig voneinander optimal nach Lichtintensität und Farbe angepasst werden. Die Lampe kostet 1995 Euro und kann hier bestellt werden.