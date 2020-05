Anzeige

Bei dem H2-Sprinter von Horizon handelt es sich um das erste Spielzeugauto, das praktisch emissionsfrei angetrieben wird, wieder aufgetankt werden kann und dazu noch ein Design-Kunstwerk für Auto-Ästheten ist, freut sich der Hersteller. Das Auto hat eine echte Brennstoffzelle an Bord, die Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt. Man benötigt nur destilliertes Wasser, das in die Zapfsäule gefüllt wird.

Ein Elektrolyseur wandelt das Wasser mithilfe der Solarzelle (alternativ 2 AA Batterien) in puren, 100 % karbonfreien Wasserstoff. In der Zapfsäule beleuchten LEDs die Sauerstoffblasen, die bei der Abspaltung entstehen.

Das Spielzeugauto kostet 149 Euro und kann hier bestellt werden.