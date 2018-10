Grillzangen und Co. mit integrierter LED

Anzeige

Neben dem Grillgut kommt es beim Outdoor-Brutzeln auf das passende Equipment an. Egal, ob man für Holzkohle, Elektro oder Smoker brennt – beim Grillzubehör sollte man nicht lange fackeln und auf Qualität setzen. Grillight bietet deshalb Spatel, Zangen, Fleischgabeln und -pinsel an, die über eine LED Licht auf den Grill bringen. Die batteriebetriebenen Werkzeuge leuchten das Essen in einem natürlichen Ton aus.

Das ultimative Geschenk für alle Grillmeister besteht aus rostfreiem Stahl. Die Entwickler haben eine LED mit bläulichem Farbton vermieden, um die Farbe des Essens nicht künstlich zu verfälschen. Verfügbar sind einzelne Grillwerkzeuge oder aber Sets mit mehreren Helfern und weiteren Acccesoires wie einer Schürze. Ein einfacher Spatel kostet zum Beispiel rund 22 €, eine Zange 26 € inklusive Versand, hier erhältlich.

