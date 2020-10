Anzeige

Es ist wenig hilfreich, viele Vokabeln zu kennen, wenn niemand versteht, was

der Sprecher damit sagen will. Der Fokus der Sprach-App Rosetta Stone liegt daher

auf dem Sprechen sowie der Aussprache. Nutzer der App sprechen Sätze nach, ordnen Bilder zu und vervollständigen Dialoge, so wie es bereits in der Schule war. Mithilfe der TruAccent-Technologie lernen Nutzer einen natürlich klingenden Satzrhythmus und wissen beim Sprechen nicht nur, was sie sagen, sondern auch wie sie es sagen. Die App bietet 24 Sprachen.

Durch die vom Entwickler verwendete Dynamic Immersion-Methode ist man ständig mit der Sprache umgeben. Denn es ist unwahrscheinlich, lange Vokabellisten auf Dauer im Gedächtnis zu behalten. Stattdessen lehrt Rosetta Stone beim Sehen, Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. So lernen Nutzer im Kontext von Alltagssituationen und wenden die neue Fremdsprache auch in Konversationen an, die keinem Skript folgen.

Je nach gewünschtem Paket kostet die App im Monat von 9,99 bis 11,99 (oder lebenslänglich 199) Euro. Sie ist im Google Playstore und im Apple Appstore verfügbar. Weitere Informationen hier.