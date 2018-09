Anzeige

Die Zubits sind magnetische Schuhverschlüsse, die einfach an den Schnürsenkeln befestigt werden. Sind sie geöffnet, kann man in den Schuh schlüpfen und die Verschlüsse mit einem Klick betätigen. Nach Gebrauch fixiert man den Schuh einfach an der Ferse und drückt den Fuß ganz ohne den Einsatz der Hände nach oben.

Die Magnete verlieren Ihre Kraft nicht und der Nutzer muss nie wieder Schuhe binden! Das Produkt ist in drei Größen und zwölf Farben erhältich. Die Größe ist abhängig vom Alter des Trägers und dem Gebrauch. Die Zubits-Varianten kosten auf der Herstellerseite zwischen 20 und 21 €. Liegt der Warenwert unter 35 € kommen 2,94 € Versandkosten dazu.

28. September 2018