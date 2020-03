Anzeige

Jeden Tag werden in deutschen Haushalten Unmengen an Kunststoff verbraucht. Ein Münchner Start-up wollte dem entgegenwirken und hat die Everdrop Putzmittel-Tabs entwickelt. Statt im Supermarkt regelmäßig Reinigungsmittel in der Plastikflasche zu kaufen, löst der Verbraucher die Tabs einfach in Leitungswasser auf. Das Tab-Kit aus 9 Drops beschert ihm so Allzweck-, Bad- und Glasreiniger.

Die Tabs kann man entweder im 9er Set für 9 Euro bestellen oder auch für 39,99 Euro im Starter Flaschen Kit. Dann erhält man zusätzlich drei Reinigungsflaschen aus 100 % recyceltem Kunststoff.