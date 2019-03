Schlaf-Coach

Anzeige

Es gibt kaum eine bessere Erholung, als gut zu schlafen. Mit den Spire Health Tags, die man direkt am Körper trägt, kann man per App seine Schlafgewohnheiten verfolgen und verbessern. Durch Sensoren überwachen die Health Tags während man schlummert unter anderem Stresslevel, Herzschlag, Aktivität und Atemmuster.

Die Health Tags können an häufig getragene Kleidungsstücke (Pyjama, Unterwäsche) angebracht und in der Nacht sowie am Tag getragen und auch in der Waschmaschine mitgewaschen werden.

Ein Atemsensor überwacht die Atmung und kann so feststellen, ob man beispielsweise angespannt ist. Der Sensor registriert dies und kann einem mithilfe von Atemübungen helfen, die Anspannung wieder loszuwerden.

Tagsüber messen die Sensoren das Aktivitätslevel und verbrannte Kalorien, den Herzschlag sowie die Anzahl der Schritte, die getätigt wurden.

Preis ab circa 140 Euro

25. März 2019